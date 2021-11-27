İki yıllık flörtün ardından 2014 yılında evlenen reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West, bu yılın başında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu süreçte evlerini ayırdıkları ileri sürülen çift, buna rağmen zaman zaman yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı.

Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi.