Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde tarih fışkırmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan harabe bir evin altında yer altı şehri bulundu.

Yer altı şehrinin ilçenin ana caddeleri ve sokaklarının altına kadar bağlantısının bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Derinkuyu ilçesinde tesadüfen bulunan yer altı şehri, ilçede heyecan uyandırırken bulunan şehrin birkaç yerden daha girişi olduğu belirtildi.

İlçede harabe bir evin içinden girilen yer altı şehrinin sağa ve sola ayrıldığı ifade edildi. Şehrin ilçenin tamamına yakınını kapsadığı tahmin ediliyor.