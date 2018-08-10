Kapfenberg - Ried düellosu

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Kapfenberg, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Ried takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:10. Kapfenberg 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ried 4 puanda ve 5. sırada. Kapfenberg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Ried son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kapfenberg kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Ried sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kapfenberg son haftadaki Ried müsabasında 7-1 yenildi.

Ried ise Kapfenberg maçında 7-1 kazandı.

Kapfenberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kapfenberg, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Ried ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ried, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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