Haberler Gündem Hava Durumu Kar geliyor! Bugün (10 Ocak Çarşamba) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu tahmin

Karlı bir güne uyanıyoruz! Meteorolojiye göre bugün hava nasıl olacak? Türkiye bu hafta karlı havanın etkisine giriyor. Düşen sıcaklıklar yurt genelinde kendini hissettirirken bugün İstanbul, Ankara ve İzmir soğuk ve karlı havaya uyanacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 10 Ocak Çarşamba hava durumu... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:42 facebook

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Türkiye, soğuk havaları hissetmeye başlıyor. Yarın (10 Ocak Çarşamba) birçok ilde karla karışık yağmur beklenirken; sıcaklıklar da düşmeye başlayacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

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YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul yarın kış mevsimini hissetmeye başlayacak. Yarın sıcaklıklar düşüyor ve kentte karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir'de de yavaş yavaş sıcaklıklar düşerken henüz karlı havadan payını almayan şehir, yarın yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Ankara da İstanbul gibi kışın etkisini giriyor. Yarın karla karışık yağmur beklenirlen sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.