Kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Son tahminlere göre ilk karın yağacağı tarih belli oldu. Peki, ilk kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.