Kar ne zaman geliyor?

KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken, vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında konuşan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yakın bir zamanda bir kar beklentisinin olmadığını söyledi.

Öztel, kar yağışı için kesin bir tarihin olmadığını ve bu bilgi dışında verilen tarihlere inanılmaması gerektiğinin de altını çizdi.