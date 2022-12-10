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Kar ne zaman yağacak?

Aralık ayına girmemizle beraber soğuklar da kendini belli etmeye başladı. Uzmanlar, bu sene La Nina olarak isimlendirilen soğuk bir kış geçireceğimizi belirtiyor. Karın yağmasından en fazla etkilenen büyük şehirlerde yaşayan insanlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. İşte, konuya dair tüm detaylar ve uzman görüşleri...

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  • Kar yağışı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa | Kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne zaman bekleniyor?

    Kış mevsimi, Aralık ayı itibarıyla başladı. Soğuyan havalar beraberinde kar beklentisini de getirdi. Şimdi vatandaşlar bu sene ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hem genel hava durumu hakkında bilgileri paylaştı hem de kar yağışının ne zaman geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...
  • Kar yağışı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa | Kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne zaman bekleniyor?

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Hüseyin Öztel, hafta sonu havanın nasıl olacağını açıkladı. Buna göre; hafta sonu Marmara ve Ege'yi lodos etkisi altına alacak. Oldukça güçlü esecek rüzgârdan deniz ve hava ulaşımı da etkilenecek.
  • Kar yağışı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa | Kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne zaman bekleniyor?

    İstanbul’da ise Pazar günü özellikle şehrin Avrupa Yakası ve aslında Edirne yönünde her merkez taraf sert bir lodos yaşayacak.

    Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale, Kırklareli ise yağışlı bir Pazar günü geçirebilir. 
  • Kar yağışı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa | Kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne zaman bekleniyor?

    KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Kar yağışı hakkında da konuşan Öztel, yakın bir zamanda bir kar beklentisinin olmadığını söyledi. 

    Haberlerde sıklıkla verilen kar yağışı tarihinin gerçeği yansıtmadığını belirten Öztel, bu haberlere rivayet edilmemesi gerektiğini de ekledi. 

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