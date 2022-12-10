Kış mevsimi, Aralık ayı itibarıyla başladı. Soğuyan havalar beraberinde kar beklentisini de getirdi. Şimdi vatandaşlar bu sene ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hem genel hava durumu hakkında bilgileri paylaştı hem de kar yağışının ne zaman geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...