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Karabağ Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karabağ Sivas maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 4. maçında güçlü Azerbaycan ekibi Karabağ'a konuk olmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden temsilcimizde hedef 3 puan. Peki Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?

Karabağ Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karabağ Sivas maçı şifresiz mi?

Karabağ Sivasspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Sivasspor, Karabağ'ın talebi doğrultusunda İstanbul'da oynanacak maçta galibiyet arayacak. Peki 20:55'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

KARABAĞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçına sahne olacak Villareal Sivasspor maçı bu akşam 20:55'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Sivassspor'un Karabağ karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Claudemir, Cofie, Robin, Yasin, Gradel, Kone

5 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka’nın yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan kaleci Muammer Yıldırım ve üç futbolcu Karabağ karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 12. MAÇ

Sivasspor, İstanbul’da oynayacağı Karabağ mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 25 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ KAYODE

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 3 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.

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