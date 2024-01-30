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        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 

        Başkent EDAŞ, Karabük´te bulunan enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yenilediğini duyurdu. Bölgede orta gerilim işletme gerilimini 36 kV´a yükselten ve hedeflenen sürede tamamlanan çalışma ile 780´den fazla tesisat ve 2 bin 200´den fazla tüketici kaliteli ve kesintisiz enerjiye kavuşmuş oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:47
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        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 
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        Başkent EDAŞ, Karabük´te bulunan enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yenilediğini duyurdu. Bölgede orta gerilim işletme gerilimini 36 kV´a yükselten ve hedeflenen sürede tamamlanan çalışma ile 780´den fazla tesisat ve 2 bin 200´den fazla tüketici kaliteli ve kesintisiz enerjiye kavuşmuş oldu. 

        Karabük´te 1978 yılında inşa edilen enerji nakil hattı ve bu hatta bağlı yerleşim yerlerini besleyen hatların kullanım ömrünün dolması nedeniyle başlatılan altyapı yenileme projesi Mayıs-Aralık 2023 tarihlerini kapsayan 7 aylık süreçte tamamlandı. 

        Başkent EDAŞ´ın 41 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği proje ile 786 tesisat ve 2 bin 280 tüketicinin kullanımı için kaliteli ve kesintisiz enerji sunuldu. 

        Karabük´te hayata geçirilen yeni yatırım projesiyle de Bolkuş, Pirinçlik, Salmanlar, Demirciler, Şenler, Sipahiler ve Düzçam köylerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 8,2 km enerji nakil hattı, 6,25 km müşterek yüksek gerilim şebeke ve 13,3 km alçak gerilim şebekesi tesis edildi. 

        Kullanılan enerji kalitesini artırmak ve kesintileri engellemek için 2500 kVA gücünde trafo yenileme çalışmalarının da yapıldığı bölgede 5 adet kesicili ölçü kabini de hizmete alındı. 

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Karabük - DHA

        2024-01-30 10:47:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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