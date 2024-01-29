Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Adatepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.Y'nin yapılan üst aramasında 29,29 gram sentetik uyuşturucu ve 3,87 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda merkez Yeşil Mahalle'de 1 kişinin üzerinde yapılan aramada, 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

        - Safranbolu'da eski apartman yıkıldı

        Safranbolu ilçesinde yeniden inşa edilmesi planlanan eski apartmanın yıkım işlemleri yapıldı.

        Sadri Artunç Caddesi'ndeki 4 katlı eski apartman için yıkım kararı alındı.

        Polis ekiplerinin caddeyi ulaşıma kapatarak önlem almasının ardından bina iş makineleriyle yıkıldı.

        - Başkan Vergili mahalle sakinleriyle buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasının 13. turu kapsamında Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vergili, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük heyeti, "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'ni inceledi
        AK Parti Karabük heyeti, "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'ni inceledi
        UMKE ekipleri Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastaya müdahale etti
        UMKE ekipleri Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastaya müdahale etti
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Karabük'te heyelan; yol kapandı
        Karabük'te heyelan; yol kapandı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, millet bahçesi inşaatını...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, millet bahçesi inşaatını...
        GÜNCELLEME - Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı