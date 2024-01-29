Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Adatepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.Y'nin yapılan üst aramasında 29,29 gram sentetik uyuşturucu ve 3,87 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda merkez Yeşil Mahalle'de 1 kişinin üzerinde yapılan aramada, 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

- Safranbolu'da eski apartman yıkıldı

Safranbolu ilçesinde yeniden inşa edilmesi planlanan eski apartmanın yıkım işlemleri yapıldı.

Sadri Artunç Caddesi'ndeki 4 katlı eski apartman için yıkım kararı alındı.

Polis ekiplerinin caddeyi ulaşıma kapatarak önlem almasının ardından bina iş makineleriyle yıkıldı.

- Başkan Vergili mahalle sakinleriyle buluştu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasının 13. turu kapsamında Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vergili, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.