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        UMKE ekipleri Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastaya müdahale etti

        Karabük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hafta sonu Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastayı tedavi etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:39
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        UMKE ekipleri Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastaya müdahale etti
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        Karabük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hafta sonu Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 hastayı tedavi etti.

        Yarıyıl tatilinde yoğunluk oluşan kayak merkezinde UMKE ekipleri sağlık tedbirlerini aldı.

        Ekipler, ayak ve kol kırıkları, bilekte burkulma, diz ağrısı, yüz bölgesi yaralanma, kaburga çatlağı, elde ağrı ve düşük tansiyon durumları gelişen 10 hastaya müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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