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        Karabük'te otomobilin bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

        Karabük'te bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:36
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        Karabük'te otomobilin bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Karabük'te bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Ö.Y. (41) idaresindeki 78 AAK 402 plakalı otomobil, Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.H.Y'ye (8) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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