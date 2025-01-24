Karabük Üniversitesinden kısa kısa

"Türkiye Siber Vatan Programı" kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde "Siber Vatan Yetkinlik Merkezi" kurulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre proje, Karabük Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek. 250 metrekarelik alanda inşa edilecek merkezin yapım çalışmalarına bu ayın sonunda başlanacak ve 60 gün içerisinde tamamlanacak.

Merkez, gençlerin dijital dünyadaki kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Teknolojik altyapıya sahip merkezde, ileri düzey siber güvenlik ve yazılım eğitimleri, zararlı yazılım analizi, web güvenliği, siber tehdit istihbaratı gibi konular ele alınacak.

Öğrencilerin grup çalışmalarını gerçekleştirebileceği takım odaları ve sosyal alanlar da merkezde yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nin, dijital dünyada bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi olarak projeye ev sahipliği yaparak, gençleri geleceğin siber güvenlik liderleri olarak yetiştirmekten büyük onur duyduklarını aktaran Kırışık, merkezin, bölgedeki ve Türkiye'deki dijital dönüşüm hamlelerinin önemli bir parçası olacağını kaydetti.

- Karabük Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy'un sanat dünyası konuşuldu

Karabük Üniversitesi TÖMER, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak ve sanat dünyasını uluslararası öğrencilerle buluşturmak amacıyla etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tepebaşı, Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşide, uluslararası öğrencilere Ersoy'un edebiyat dünyasına etkileri, sanatı ve Milli Mücadele dönemindeki rolünü ruh ve sanat dünyasını anlattı.

Etkinlikte uluslararası öğrenciler tarafından Ersoy'un şiirleri de seslendirildi.

Programın sonunda TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, Tepebaşı'na teşekkür belgesi verdi.

- Karabük Üniversitesinden "Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi"ne destek

Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, "Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi"ne dönüştürülen Kalealtı İlkokulu'nun iç mekan tasarım çalışmalarına katkı sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu ilçesindeki Kalealtı İlkokulu, Karabük Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi olarak yeniden düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay, mimar hocalar ve öğretim elemanlarından oluşan ekip kurduklarını bildirdi.

Tasarım ekibi olarak, müzenin tefrişini, kent tarihi ve eğitim temalı olarak düzenlemek için tasarım çalışmaları yaptıklarını belirten Çelikyay, Valilik nezdinde bu konuda düzenli toplantılar yapıldığını kaydetti.

Çelikyay, projeye iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın başkanlığını yaptığı vakfın da destek verdiğini aktararak, "Şefik Dizdar, zamanında bu okulda eğitim almış ve bu nedenle kent belleğinde kent hafızasında önemli bir yeri olan okulun yaşatılması için, amacına uygun olarak tefrişi için destek veriyor. Biz de bilimsel anlamda, tasarım anlamında katkı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin, kentin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını korumak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çelikyay, bu tür çalışmalarla kentsel tasarım ve mimarlık alanında bölgeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.