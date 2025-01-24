Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Sıcaklığın en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kayak merkezinde gün içinde yağışın devam etmesi bekleniyor.
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