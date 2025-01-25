Karabük-Ankara kara yolunun çöken bölümünde çalışmalar tamamlandı

Tadilat kapsamında karayolları ekiplerince 66 fore kazık çakılarak güçlendirilen zemine, duvar, dolgu ve asfalt serme işlemi gerçekleştirildi. Böylece yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sona erdi.

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