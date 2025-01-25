Karabük'te kamyondan ayrılan römork park halindeki 2 otomobile çarptı

Karşı yöne geçen römork, park halindeki 78 AP 778 ve 78 ACC 381 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra römork istinat duvarına çarparak durdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.