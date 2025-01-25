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        Karabük'te kamyondan ayrılan römork park halindeki 2 otomobile çarptı

        Karabük'te kamyondan ayrılan römorkun çarptığı park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:12
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        Karabük'te kamyondan ayrılan römork park halindeki 2 otomobile çarptı
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        Karabük'te kamyondan ayrılan römorkun çarptığı park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

        Hakan T. (43) idaresindeki 06 ED 4965 plakalı kamyonun 34 GH 2540 plakalı römorku, Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bağlantı yerinden çıktı.

        Karşı yöne geçen römork, park halindeki 78 AP 778 ve 78 ACC 381 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra römork istinat duvarına çarparak durdu.

        Kazada otomobillerde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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