Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı; o anlar kamerada

KARABÜK’te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı B.H.Y. (8) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkezde bulunan Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 78 AAK 402 plakalı otomobil, aniden yola çıkan B.H.Y. isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.