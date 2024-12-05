Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil, duvar ve direğe çarptı: 3 yaralı

KARABÜK’te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce istinat duvarına, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y.D. yönetimindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce istinat duvarına, ardından da savrularak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.