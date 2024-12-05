Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil, duvar ve direğe çarptı: 3 yaralı

        KARABÜK'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce istinat duvarına, ardından elektrik direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:25 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil, duvar ve direğe çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK’te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce istinat duvarına, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y.D. yönetimindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce istinat duvarına, ardından da savrularak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü E.Y.D. ile otomobildeki B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Ehliyetsiz sürücü E.Y.D. ile B.E.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Kaan Şakul'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Kaan Şakul'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!

        Benzer Haberler

        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi y...
        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi y...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Karabük'te "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu
        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu