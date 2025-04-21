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        Yamaçtan kopan kapa parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

        KARABÜK- Zonguldak kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobil üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:20
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        Yamaçtan kopan kapa parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
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        KARABÜK- Zonguldak kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobil üzerine düştü. Olayda otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesi mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü E.Ö., yolcular S.Ö, G.Ö., E.Ö. (3) ve Ö.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan G.Ö.’ nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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