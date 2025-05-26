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        Karabük'te fırtınada ağaçlar devrildi

        KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı çatılardan parçalar da yola uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 04:25 Güncelleme: 26.05.2025 - 04:30
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        Karabük'te fırtınada ağaçlar devrildi
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        KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı çatılardan parçalar da yola uçtu.

        Karabük'te, akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi. Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde ise şiddetli fırtına sonrası apartmanların çatılarından parçalar yola uçtu. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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