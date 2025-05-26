Karabük'te fırtınada ağaçlar devrildi

KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı çatılardan parçalar da yola uçtu.

Karabük'te, akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi. Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde ise şiddetli fırtına sonrası apartmanların çatılarından parçalar yola uçtu. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.