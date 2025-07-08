Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesinde bulunan otluk alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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