        Karabük Haberleri

        Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 17:34 Güncelleme:
        H.K. idaresindeki 78 S 0086 plakalı minibüs, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde'de Yashar G'nin kullandığı 78 MA 0455 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

