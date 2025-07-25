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        Karabük'te orman yangınlarına müdahale sürüyor

        KARABÜK'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz'da çıkan ve 14 köyden 1006 kişinin evlerinden tahliye edildiği orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:55
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        Karabük'te orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        KARABÜK’ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz’da çıkan ve 14 köyden 1006 kişinin evlerinden tahliye edildiği orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Karabük- Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında 22 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz’da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine söndürme helikopterleri, çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın nedeniyle merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 14 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden Kamış köyünün 1 mahallesinde alevlerin sıçramasıyla 20 ev ve yapıda hasar oluştu.

        YANGINLARDAN 2'Sİ DEVAM EDİYOR

        Yangın bölgelerinde gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyu karadan sürdü. Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü mevkisindeki yangın, 17 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki yangınlar ise devam ediyor. Yangınlarda 5 yangın söndürme personeli dumandan etkilenirken, tedavileri sonrası söndürme çalışmalarına devam etti. Ayrıca, Ovacık ilçesi Kışla köyünde yangının çıktığı saatlerde, o bölgede olduğu yönünde ihbar üzerine köyde yaşayan B.K. (58), yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alındı. Devam eden 2 yangına, 363 araçla 1386 personelle müdahale ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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