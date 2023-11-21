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        Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'daki Sarıçiçek Yaylası'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:58
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        Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'daki Sarıçiçek Yaylası'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

        Etrafı ormanlarla kaplı doğal güzelliğiyle büyüleyen yayla, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Safranbolu merkeze yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki 1700 rakımlı yaylada kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Yemyeşil ormanlar, çiçekler ve endemik bitki türleriyle kaplı yayla, etkileyici manzarası, temiz havası ve doğal zenginlikleriyle huzurlu ortam sunuyor.

        Kar yağışı, orman dokusu açısından zengin olan ve içinde gölet de barındıran yaylanın güzelliğine güzellik kattı.

        Beyaza bürünen yamaçlardaki çam ağaçlarının da ayrı bir güzellik kattığı yayla, havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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