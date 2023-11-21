Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu caddede seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Otomobilin yanma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi
        Karabük'te "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı" düzenlendi
        Karabük'te "Demiryolu Tekerleği Çalıştayı" düzenlendi
        KARÇEL Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladı
        KARÇEL Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı
        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı
        Vali Yavuz, Kemikli rampasında incelemelerde bulundu
        Vali Yavuz, Kemikli rampasında incelemelerde bulundu