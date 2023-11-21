Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu caddede seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Otomobilin yanma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.