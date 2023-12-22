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        Karabük'te bulunan top mermisi imha edildi

        Karabük'te bir haddehanenin hurdalığında bulunan eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi, ekiplerce fünyeyle patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:00
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        Karabük'te bulunan top mermisi imha edildi
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        Karabük'te bir haddehanenin hurdalığında bulunan eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi, ekiplerce fünyeyle patlatıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik haddehanesinin hurdalığında top mermisi olduğunu fark eden çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, üzerinde yazı bulunmayan patlamamış top mermisini inceledi.

        Güvenli bölgeye götürülen top mermisi, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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