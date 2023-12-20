KARDEMİR çalışanları tiyatro gösterisi sundu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları "Kurtuluş Anadolu" isimli tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda KARDEMİR Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen iki perdelik oyunu çok sayıda sanatsever izledi.

Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle dönen Mustafa'nın ailesine kavuşmasını konu edinen oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

KARDEMİR Tiyatro Kulübü Eğitimcisi Burhan Mercan'ın yönettiği oyunu Burhan Mercan, Esra Beyazbenli, Uğur Köse, Alper Bostanbaşı, Hilmi Akkaya ve Erkan Orhan sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, oyunda beyaz yaka, mavi yaka ayırt etmeden amatör ruhla profesyonel bir iş hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

KARDEMİR Tiyatro Kulübü'nün KARDEMİR Eğitim Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösterdiğini aktaran Mercan, "Bugün de 'Kurtuluş Anadolu' isminde Milli Mücadele Dönemi'ni anlatan bir oyunumuz var. Karabük Üniversitesine ve yönetimine çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Tiyatro, akademik ve idari personeller ile öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.