Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eflani'ye Genç Ofis açılacak

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer alacağı Genç Ofis'in, ocak ayında açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eflani'ye Genç Ofis açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer alacağı Genç Ofis'in, ocak ayında açılması planlanıyor.

        Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçede gençlerin vakit geçirebileceği yerlerin az olduğunu belirtti.

        Bu eksikliğin giderilmesi için hazırlanan "Genç Ofis" projesine değinen Ertuğrul, "Bu konuda elimize bir fırsat geçti. Ali Keskinkılıç ve Cem Şahin vekillerimiz, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Genç Ofis kurulması kararı alındı. Fakat yeni bir bina yapılması hem zaman alacaktı, hem de önümüzdeki yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle uygulaması, projenin hayata geçmesi zor olacaktı. Belediyemizin iş merkezinde ikinci ve üçüncü katlar, toplam 900 metrekare yeri, tahsis edebileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bir proje hazırladığını vurgulayarak, belediye meclis kararıyla, 900 metrekarelik alanı 10 yıl süreyle ücretsiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiklerini belirtti.

        Projenin ihalesinin, 18 Aralık'ta gerçekleştirildiğini aktaran Ertuğrul, "Eksik olan inşaat bölümleri tamamlanacak. Devlet Malzeme Ofisi'ne de sipariş verildi. Zannediyorum; ocak ayı içinde gençlerimizin hizmetine hazır hale getireceğiz." dedi.

        Ertuğrul, Genç Ofis'te cep sineması, toplantı ve okuma salonu, müzik atölyesi, uygulama mutfağı ile tenis, bilardo, satranç ve darp gibi oyunların oynanabileceği yerlerin bulunacağını kaydetti.

        Ofisin kapsamlı ve geniş bir alana sahip olacağına işaret eden Ertuğrul, "Bunun çok kısa sürede gerçekleşmesi, bizi ayrıca memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Ertuğrul, Genç Ofis'in Eflani Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de hizmet vereceğini vurgulayarak, "Gençlerimizin taleplerine karşılık verecek böyle bir tesisin yapılmasından, son derece mutluyum. En kısa zamanda, bunu hizmete sunacağız. Sadece gençler de değil, kendini genç hisseden herkesin oraya gelip, vakit geçirip ihtiyaçlarını giderebileceği bir yer haline gelecek." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Karabük Üniversitesi'nde radyasyonu azaltıp ısı kaybını engelleyecek pencer...
        Karabük Üniversitesi'nde radyasyonu azaltıp ısı kaybını engelleyecek pencer...
        Karabük Üniversitesi "Sosyalfest" için kurumlarla işbirliği protokolü imzal...
        Karabük Üniversitesi "Sosyalfest" için kurumlarla işbirliği protokolü imzal...
        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek
        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek
        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı