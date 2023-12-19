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        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek

        Eflani Belediyesince Şehit Barış Efe Parkı'na düğün salonu inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:06
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        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek
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        Eflani Belediyesince Şehit Barış Efe Parkı'na düğün salonu inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, 15-20 yıldır vatandaşlara hizmet eden parkta gelişen taleplere cevap verilemeyince değişiklik yapmaya karar verdiklerini anlattı.

        Parkın iki amaçla kullanılacağını belirten Ertuğrul, "Birincisi çay bahçesi ve kafeterya olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. İkincisi de düğün salonu ihtiyacı var ilçemizde, bu ihtiyaca cevap verecek." dedi.

        Ertuğrul, salonda düğün yapılırken çay bahçesi ve kafeterya müşterisinin bundan etkilenmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çay bahçesi ve kafeteryayı bundan sonra belediye işletmesiyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Gerçekten sosyal belediyeciliğin bir parçası. Bir ilçede insanların çok rahatlıkla kaliteden, fiyattan endişe etmeden karınlarını doyurabileceği, çayını, kahvesini içebileceği, düğünlerini güvenlik içinde yapabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."

        Çalışmalara başladıklarını bildiren Ertuğrul, "Bazı küçük eski binalar vardı. Bunlar gözü tırmalayan, çirkin görüntülere sahipti. Onları ortadan kaldırdık. Şu anda projelerimiz hazırlanıyor. Birbiriyle bağımsız iki birim burada. Önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Ertuğrul, kafeteryada yöresel yemekleri de misafirlere sunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Belediye işletmeciliğinde güvenli, leziz, sağlıklı yiyecekleri ve yöresel yemeklerimizi inşallah önümüzdeki sezondan itibaren vatandaşlarımıza sunacağız. Yine çay bahçesindeki müşterilerimiz aileleriyle geldiklerinde cepleri yanmadan çok uygun şartlarda burada geç vakitlere kadar kalabilecekler. Çünkü ilçemiz malum soğuk, soğuk olduğu için de insanlar özellikle akşam saatlerinde üşüdükleri için açık alanda duramıyordu. Burayı etrafı açık, ferah ama soğuktan etkilenmeyecek şekilde dizayn edince geç vakitlere kadar insanlar çoluk çocuklarıyla dışarıda eğlenip burada oturup vakit geçirebilecekler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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