Karabük'te "Yerel Medya Buluşmaları" paneli düzenlendi

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından "Yerel Medya Buluşmaları" paneli düzenlendi.

Fakültenin Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'ndaki panelde yerel basın mensupları, geleceğin gazeteci adayları öğrencilerle buluştu.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce'nin moderatörlüğünü yaptığı panelde, yerel basın temsilcileri deneyimlerini öğrencilere aktardı ve öğrencilerin sorularını cevapladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, panele katılan yerel gazetecilere teşekkür belgesi takdim etti.

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