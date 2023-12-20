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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan minibüsteki yolcu yaralandı

        Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:06
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan minibüsteki yolcu yaralandı
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        Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

        S.Ç. yönetimindeki 78 ABJ 551 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta aydınlatma direğine çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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