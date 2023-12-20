Karabük'te aydınlatma direğine çarpan minibüsteki yolcu yaralandı

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

S.Ç. yönetimindeki 78 ABJ 551 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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