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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:42
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-21 Aralık tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kentte düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Ayrıca, havaya silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Üzerlerinde 2 kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirilen zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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