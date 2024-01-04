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        Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansar güvenlik kamerasında

        Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansarı güvenlik kamerası görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:48
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        Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansar güvenlik kamerasında
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        Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansarı güvenlik kamerası görüntüledi.

        Başköy köyünün merkezine farklı zamanlarda inen kurt ve sansarın, çevrede dolaştıktan sonra bir evin bahçesine girmesini güvenlik kamerası kaydetti.

        Görüntülerde, kaptaki kedi mamasını yiyen kurt ve sansarın, dolaştıkları evin bahçesinden uzaklaşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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