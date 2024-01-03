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        Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin paydaşı oldu

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:09
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        Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin paydaşı oldu
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        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

        Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan yazılı açıklamada, 2 ve 3 Mart 2024'te üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek Sosyalfest'in kurumsal paydaşı olan BTÜ ile protokol imzalandığı bildirildi.

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın düzenlenen törende, protokole imza attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et' sloganıyla Karabük Üniversitesinde Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest kapsamında kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor. Yapılan kurumsal paydaş görüşmelerinde Sosyalfest kapsamında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, Sosyalfest üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Protokol kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi Sosyalfest'e uygulama, alan, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği başlıklarının en az 2 ya da 3'ünde destek verecek."

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