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        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu

        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:05
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        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu
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        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Vergili, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ile sohbet etti, isteklerini dinledi.

        Kentte aile olduklarını belirten Vergili, "Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve sorunları çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mahallelerimizdeki Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasından sonra esnaf kardeşlerimizin de iş yerlerine ziyaretler yaparak, çaylarını içip sorunlarını dinliyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra cuma pazarı esnafını da hayırlı işler temennisinde bulunan Vergili, pazarcılarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Vergili son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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