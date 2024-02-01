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        Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi

        Karabük'te coğrafi işaretli Safranbolu kıtırının, geçen yıl 5 ton üretildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:18
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        Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi
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        Karabük'te coğrafi işaretli Safranbolu kıtırının, geçen yıl 5 ton üretildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu kıtırına yurt içi ve yurt dışından yoğun talep olduğu belirtildi.

        Kıtırın içinde buğday kepeği, fındık, ceviz ve safranın yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Patenti Safranbolu Belediyesi'ne ait olan coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı 2023'te yok sattı. Diyetisyenler tarafından ara öğünlerde tüketilmesi önerilen Safranbolu kıtırı Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğüne bağlı kıtır üretim merkezinde gıda mühendislerinin denetiminde 2023'te 5 ton üretildi. 50, 100, 250 ve 500 gram ile 1 kilogram olarak hazırlanan paketler İstanbul ve Marmaris'te şirketlere satıldı."

        Safranbolu kıtırının, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere de ihraç edildiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'de 81 ile kıtır satışı yapıldı. Bu yıl da satışlarına ara vermeden devam eden Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü ekipleri, üretilen kıtırları 81 ile ve farklı ülkelere kargolamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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