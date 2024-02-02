Karabük'te MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve yönetimi, iş yerlerini ziyaret ederek "siftah ücreti" bıraktı.

MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve yönetimi, iş yerlerini ziyaret ederek "siftah ücreti" bıraktı.

İl Başkanı Gedikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karabüklülerin baktıkları her yerde milliyetçi ülkücü hareketi görene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugün yapılan çalışmada da bir geleneği sürdürdüklerini anlatan Gedikoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de örfümüzde siftah geleneği olduğunu ve esnafın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına sabah namazından önce teşkilatlarımızla bir araya gelerek Karabük esnafımızın kapısına siftah parası dağıttık. Amacımız, esnafımızın sabah iş yerlerini açtıklarında yüzlerinde tebessüme vesile olmak, birlik beraberlik içinde olmak."