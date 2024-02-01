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        Karabük'te 2023'te 112'ye yapılan çağrıların yaklaşık yüzde 70'i asılsız çıktı

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 69,37'sinin asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:31
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        Karabük'te 2023'te 112'ye yapılan çağrıların yaklaşık yüzde 70'i asılsız çıktı
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 69,37'sinin asılsız olduğunu bildirdi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz, Karabüklülerin huzuru, güvenliği, mutluluğu, memnuniyeti ve refahının korunup geliştirilmesinin temel çıkış noktası olacağını belirterek, "Hukuk kuralları içerisinde suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, trafik güvenliğinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

        Bu kapsamda geçen yıl toplam 9 bin 49 şahsa adli işlem yapıldığını aktaran Yavuz, kolluk birimlerinin operasyon ve çalışmaları kapsamında adli makamlara sevk edilen 252 zanlının tutukladığını, 189'unun adli kontrole tabi tutulduğunu belirtti.

        Yavuz, ildeki asayiş olaylarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 oranında artış gösterdiğine değinerek," Vatandaşlarımızın güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizle 24 saat sahada olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı Karabük'te yüzde 95,9 olup, Türkiye ortalaması yüzde 92,5'in üzerinde orana sahiptir." şeklinde konuştu.

        - "773 kişi sınır dışı edilmek üzere işleme tabi tutuldu"

        Yavuz, kolluk birimlerinin göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 246 artışla 104 kişinin yakalandığını belirterek, bu sayı ile diğer illerden gelen ve işlemleri Karabük'te yapılan 773 kişinin sınır dışı edilmek üzere işleme tabi tutulduğunu kaydetti.

        Geçen yıl 33 terör operasyonunda 53 şüphelinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktaran Yavuz, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleri ile mücadelemiz aralıksız ve kesintisiz devam edecektir." dedi.

        Yavuz, uyuşturucu operasyonu sayısının yüzde 18,43 artarak 302'ye yükseldiğini, 151 şüphelinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini bildirdi.

        Geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarları hakkında da bilgi veren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

        "2023'te 451,27 gram bonzai, 1 kilo 917 gram metamfetamin, 7 bin 300 sentetik ecza, 1811 adet uyuşturucu hap, 469 kök kenevir, 22 kilo 590 gram kubar esrar, 1 kilo 795 gram toz esrar, 4 kilo 510 gram reçine esrar, 78 kilo 464 gram kenevir tohumu, 37,41 gram eroin, 93 gram skank, 21,49 macun esrar, 125,12 gram marihuana uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ve aparat kolluk kuvvetlerimiz tarafından ele geçirilmiştir."

        Yavuz, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 277 bin 309 çağrının karşılandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Vatandaşlarımızı özellikle uyuşturucu ve asayiş olayları başta olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya davet ediyorum ancak bu konuda bizleri en çok üzen asılsız çağrılardır. 2023'te toplam çağrıların 192 bin 373'ü yani toplam çağrıların yüzde 69,37'sini maalesef asılsız çağrılar oluşturmaktadır. Bu konuda herkesi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için duyarlı olmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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