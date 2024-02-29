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        Karabük'te dünyaevine giren çift, nikah için 29 Şubat'ı tercih etti

        Karabük'te hayatlarını birleştiren çift, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:57
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        Karabük'te dünyaevine giren çift, nikah için 29 Şubat'ı tercih etti
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        Karabük'te hayatlarını birleştiren çift, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu.

        Rabia Gündüz ve İlkan Başkaya çifti için Kanyon Park Düğün Salonu'nda nikah töreni düzenlendi.

        Gündüz, AA muhabirine, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugünü bekliyorduk. Özellikle 29 Şubat'ı seçtik. Özel bir gün olmasını istedik. Onun için bu günü tercih ettik." dedi.

        Başkaya da "29 Şubat 4 yılda bir geliyor. Biz de nikahımızı bugün yapmak istedik. Hem güzel bir gün hem de hatıra kalır. İnşallah çok mutlu oluruz." diye konuştu.

        Çİft, nikah memuru ve şahitlerin huzurunda imzalarını atarak dünyaevine girdi.

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        Galeri

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