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        Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

        KARABÜK'te, 2 gün önce yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (83), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 27 Şubat saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Hastanede tedavisi süren İshak Öztürk, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:30
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        Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
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        KARABÜK’te, 2 gün önce yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (83), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 27 Şubat saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Hastanede tedavisi süren İshak Öztürk, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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