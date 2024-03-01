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        Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulamasıyla 2 bin 272 çocuk muayene edildi

        Sağlık Bakanlığınca "Aile Diş Hekimliği" modelinin hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te Ağustos 2022'den bu yana 2 bin 272 çocuk muayene edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:01
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        Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulamasıyla 2 bin 272 çocuk muayene edildi
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        Sağlık Bakanlığınca "Aile Diş Hekimliği" modelinin hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te Ağustos 2022'den bu yana 2 bin 272 çocuk muayene edildi.

        Eskişehir ve Kırşehir ile pilot il seçilen kentte, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

        Ebeveynlerin çocuklarının ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ile takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebildiği uygulama kapsamında çocuklara tedavilerinin sonunda diş macunu ve diş fırçası hediye ediliyor.

        Kentte, uygulamanın hayata geçirildiği 15 Ağustos 2022'den bu yana 2 bin 272 çocuk ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı.

        - "Düzenli takip ve kontrol sağlanıyor"

        İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde ağız ve diş sağlığını iyileştirmeye yönelik önemli adımların atıldığını söyledi.

        Karabük, Eskişehir ve Kırşehir'de 15 Ağustos 2022'de "Aile Diş Hekimliği" pilot uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Kara, "Programın amacı her yaştan insanın düzenli diş sağlığı hizmetlerine erişimini sağlamak ve toplumun genel ağız ve diş sağlığını iyileştirmektir." dedi.

        Kara, uygulamayla Karabük'te 2-12 yaş arasındaki çocukların 9 merkezdeki aile diş hekimlerine atandığını aktararak, "MHRS uygulaması üzerinden kolayca randevu alınabiliyor. Aile diş hekimlerine gelen çocuklarımıza yapılan muayene ve kontroller sonrasında, ağız ve diş sağlığı için koruyucu tedavi yapılıyor. Dişlerimizi nasıl fırçalayacağımız ve ağız diş sağlığı temizliği konusunda eğitimler veriliyor. Düzenli takip ve kontrol sağlanıyor. Sonrasında çocuklarımıza hediyeler de veriyoruz. Şu ana kadar Karabük'te toplam 2 bin 272 çocuk muayene edildi. İl ve ilçelerimizde 9 merkezde 9 diş hekimimiz ile hizmet devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Uygulamanın 2024'te 20 ilde daha hayata geçirileceğini dile getiren Kara, projenin 2028 sonuna kadar ülke genelinde kademeli olarak uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Kara, uygulamayla vatandaşların düzenli olarak aile hekimlerine başvurarak ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlarını çözebileceklerini anlatarak, "Erken yaşlardan itibaren çocuklara düzenli diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak da bu programın önemli hedefi arasında yer almaktadır. Uygulamanın başarıyla tamamlanması ve ülke geneline yayılmasıyla Türkiye'nin genel ağız ve diş sağlığı seviyesinin yükselmesi ve bu alanda daha sağlam bir temel oluşturulması beklenmektedir. Bu adım, toplumun genel sağlık durumunun iyileştirilmesine ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişimine önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Uygulama kapsamında hizmet veren tüm diş hekimlerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kara, ailelere çocuklarının ağız ve diş sağlığı kontrolleri yaptırmalarını tavsiye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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