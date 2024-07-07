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        Karabük'te "Soğuksu TOKİ" ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak

        Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:03
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        Karabük'te "Soğuksu TOKİ" ihalesi 13 Ağustos'ta yapılacak
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        Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ve halk arasında "Soğuksu TOKİ" olarak bilinen 866 konut, 53 iş yeri, Kur-an kursu, cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin 13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

        Şahin, mayıs ayında yapılan ihalenin mevzuatlardaki bazı değişiklikler nedeniyle geçersiz hale geldiğini, bu yüzden yeniden yapıldığını aktaran Şahin, "Milletvekilimiz Ali Keskinkılıç ile konuyu çok yakından takip ettik. TOKİ Başkanımızla sürekli irtibat halinde kaldık. Neticesinde ihale 13 Ağustos'ta yeniden yapılacak. Hemşehrilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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