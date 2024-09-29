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        Karabük'teki iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:47
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        Karabük'teki iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Y.C. idaresindeki 78 BA 175 plakalı otomobil, Kapullu Mahallesi 910. Cadde'de kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        Kazada otomobildeki S.C. ve S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada ise 37 ACM 904 plakalı çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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