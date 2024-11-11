AK Parti Karabük İl Başkanlığı, "Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı" düzenledi

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla "Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı" yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Kanyonpark Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, toplantının sadece bir buluşma olmadığını, Karabük'ün yarınlarını inşa edecek güçlü iradenin sembolü olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatı olarak, her adımlarını hemşerilerinin beklentilerine, Karabük'ün değerlerine ve geleceğine duydukları sorumlulukla attıklarını anlatan Salt, "Delegelerimizle, teşkilatımızla ve tüm Karabük'le omuz omuza vererek şehrimizin kalkınması için ortaya koyduğumuz her çabada, kalbimizin en derininde memleket sevdamız yatıyor. Bu toprakların kültürünü, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel mirası bırakmak için her birimiz sorumluluk sahibiyiz." ifadesini kullandı.