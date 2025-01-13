Karabük'te Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları başladı

Güven ve Akbaş, turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 ilden 200 sporcu, hakem ve idarecinin katıldığı müsabakalar, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başladı.

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