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        Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:13
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        Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        A.A. idaresindeki 16 AC 1723 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada, otomobildeki M.A, R.G. ve E.G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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