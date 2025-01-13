Karabük'te toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Karabük'te otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
A.A. idaresindeki 16 AC 1723 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada, otomobildeki M.A, R.G. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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