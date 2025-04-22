Karabük'te definecilerin camiye zarar verdiği iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı

Karabük'te define arayan kişilerin merkeze bağlı Salmanlar köyündeki camiyi tahrip ettiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, köy muhtarı Şevki Ünal ve eşi, Ramazan Bayramı öncesinde temizlik yapmak için mezarlık bölgesindeki camiye gitti.

Caminin içindeki tahtaların sökülerek zeminin kazıldığını fark eden muhtar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, defineci olduğu değerlendirilen ve kaçak kazı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cami zemininin yeniden tahrip edildiğini belirten köy muhtarı Ünal, gazetecilere, Salmanlar ve Demirciler köyü olarak cami ve çevresini bayram arifelerinde kullandıklarını söyledi.

Temizlik yapmak için camiye geldiklerinde tahribatı gördüklerini ifade eden Ünal, "Caminin girişinin solunda kazı yapıldığını gördük. Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip çalışma yaptı. Camimize yazık edecekler. Bir an önce önlem alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.