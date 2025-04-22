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        Karabük'te definecilerin camiye zarar verdiği iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı

        Karabük'te define arayan kişilerin merkeze bağlı Salmanlar köyündeki camiyi tahrip ettiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:51
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        Karabük'te definecilerin camiye zarar verdiği iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı
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        Karabük'te define arayan kişilerin merkeze bağlı Salmanlar köyündeki camiyi tahrip ettiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, köy muhtarı Şevki Ünal ve eşi, Ramazan Bayramı öncesinde temizlik yapmak için mezarlık bölgesindeki camiye gitti.

        Caminin içindeki tahtaların sökülerek zeminin kazıldığını fark eden muhtar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, defineci olduğu değerlendirilen ve kaçak kazı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Cami zemininin yeniden tahrip edildiğini belirten köy muhtarı Ünal, gazetecilere, Salmanlar ve Demirciler köyü olarak cami ve çevresini bayram arifelerinde kullandıklarını söyledi.

        Temizlik yapmak için camiye geldiklerinde tahribatı gördüklerini ifade eden Ünal, "Caminin girişinin solunda kazı yapıldığını gördük. Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip çalışma yaptı. Camimize yazık edecekler. Bir an önce önlem alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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