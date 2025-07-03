Karabük'te GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan spor gösterileri izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Ayrıca Karabük Belediyesinin açtığı stantta, el sanatlarından görsel sanatlara, kültürel ve sosyal etkinlik örneklerine kadar birçok ürün yer aldı.

Açılış programına, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kamu kurumlarının müdürleri, antrenörler, sporcular, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.