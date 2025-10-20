Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR'den 14 milyon avroluk ray satışı sözleşmesi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satışı sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:47 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:47
        KARDEMİR'den 14 milyon avroluk ray satışı sözleşmesi
        Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in Türkiye ve bölge ülkelerindeki tek ray üreticisi olduğu belirtildi.

        Şirketin, Türkiye'nin stratejik ulaştırma altyapı projelerine katkı sağlamaya devam ettiğine değinilen açıklamada, "Yurt içi demir yolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştur." denildi.

        Açıklamada, 2007'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ray ve Profil Haddehanesi’nin, KARDEMİR'in yerli ray üretiminde Türkiye'nin milli markası haline gelmesini sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Geçen 18 yıl içerisinde Türkiye'nin demir yolu alanındaki gelişimine önemli katkılar sunan KARDEMİR, uluslararası standartlarda ve 72 metre boya kadar ray üretme kapasitesiyle birçok raylı sistem altyapı projesinde ray tedarikçisi olarak yer aldı. KARDEMİR, sadece ray üretiminde değil, demir yolu tekeri üretiminde de ülkemizin en güçlü kuruluşudur. Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hafif raylı sistemler ile lokomotifler için yıllık 200 bin demir yolu tekeri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin demir yolu tekeri ihtiyacının tamamını karşılamaktadır."

        Çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıkan demiryolu taşımacılığının, günümüzün ve geleceğin ulaşım modeli olarak kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "KARDEMİR olarak bu alana stratejik öncelik vermekte, katma değerli ürün portföyümüzü geliştirerek ülkemizin demir yolu alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemekteyiz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

