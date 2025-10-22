Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 22:57 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:57
        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

