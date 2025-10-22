Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.